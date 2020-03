Deputados avaliam execução de projectos públicos

Deputados à Assembleia Nacional terminaram Sábado, no Uíge, uma missão de avaliação dos projectos inseridos no Programa de Investimento Público 2018-2019, tendo apelado à sua conclusão imediata, com vista a melhoria das condições de vida das populações.

Segundo o chefe do grupo, o deputado Victor Kajibanga, devido ao atraso registado em certas obras, na reunião mantida com o vice-governador para a àrea Técnica e Infraestruturas, Afonso Luviluku, a comitiva deixou recomendações para a conclusão dos projectos.

O parlamentar, que considerou positiva a missão, adiantou que os projectos visitados enquadram- se nas acções do governo viradas ao combate à fome e à pobreza e à melhoria da qualidade de vida das comunidades, com a oferta de diversos bens sociais. Durante os três dias, o grupo constatou o funcionamento do sistema de abastecimento de água do município do Dange- Quitexe, dos bairros Ana Candandi e Sonangol, nos arredores da cidade capital da província, entre outras infraestruturas com obras por terminar.

O deputado Victor Kajibanga realçou a importância da execução dos projectos de àgua, na medida em que combate a proliferação de certas doenças de origem hidrica, assim como as escolas, que além de elevar a educação das pessoas contribuem, igualmente, para o combate à pobreza. No encontro com o governo, os deputados foram informados sobre as dificuldades nos municípios dos Buengas, Milunga e Kimbele, sobre a degradação das estradas e a construção de mais escola, uma das principais preocupações do executivo do Uíge.

A visita dos deputados à província insere-se no seu programa de constatação do grau de cumprimento da execução dos projecto e programa inscritos no OGE 2018-2019, compreender as reais dificuldades encaradas pelos gestores locais, entre outros aspectos correlacionados.