O Grupo Empresarial da Huawei Anuncia 4 Medidas para Alcançar o Sucesso com os Parceiros Ecossistémicos Globais

[Shenzhen, China, 28 de fevereiro de 2020] Na Conferência de Transformação Digital Industrial de transmissão em directo a nível mundial de 2020, a Huawei Enterprise BG (Business Group) anunciou a sua estratégia de desenvolvimento de parceiros denominada “Rendibilidade, Simplicidade, Activação e Ecossistema”. Através desta estratégia, a Huawei Enterprise BG irá cooperar com parceiros globais para alcançar benefícios mútuos.

No evento, Frank Shen Surong, Vice-Presidente de Parceiros e Alianças, detalhou como, em 2020, o novo ecossistema de parceiros do Grupo Empresarial Huawei consistirá em sete tipos de parceiros: Parceiro de Vendas, Parceiro de Solução, Parceiro de Serviços, Parceiro de Investimento e Operação e Financiamento, Aliança de Talentos, Parceiro Social e Parceiro Industrial. No que diz respeito a estas sete categorias de parceiros, a Huawei Enterprise BG continuará a desenvolver o seu ecossistema, aumentando o apoio nas seguintes áreas:

Em 2019, a Huawei Enterprise BG cancelou o limite de desconto de vendas, o que significa que os parceiros são agora recompensados por cada dólar que ganham. Em 2020, a Huawei Enterprise BG manterá a estabilidade do framework de incentivos do parceiro de canal e expandirá o escopo de produtos incentivados pelo parceiro para incluir software autônomo também. Serão introduzidos incentivos especiais diversificados, tais como descontos de capacidade e Programa de Incentivo às Empresas (PIF), para motivar os parceiros a prosseguirem objectivos mais ambiciosos.

Simplicidade

O Huawei Enterprise BG tem vindo a simplificar continuamente a execução de políticas e processos. As políticas de parceiros são agora não só mais fáceis de lembrar e entender, mas também mais implementáveis, facilitando a cooperação da Huawei com parceiros. Em 2020, a Huawei Enterprise BG irá lançar uma lista de produtos que os parceiros podem obter descontos para melhorar a transparência das políticas e tornar a elegibilidade dos incentivos mais clara. Permitirá que os parceiros se candidatem e aceitem de forma independente o Fundo de Desenvolvimento de Marketing (MDF) para acelerar a execução de atividades de marketing e tornar visível para os parceiros todo o processo de negócios da Huawei Enterprise BG.

Activação

Este ano, a Huawei lançará a certificação profissional de pré-vendas certificada da Huawei (HCPP) para produtos de IP e armazenamento, para ajudar os parceiros a obter conhecimento aprofundado sobre produtos relevantes e adquirir as habilidades práticas necessárias para: organizar intercâmbios técnicos de clientes, fornecer design de solução baseado em cenários, E realizar testes de Prova de Conceito (PoC). A Huawei Enterprise BG também ampliou a disponibilidade do Fundo de Desenvolvimento de Marketing (MDF) e do Fundo de Marketing Conjunto (JMF) para apoiar parceiros globais, parceiros de solução e parceiros de operadoras em seu desenvolvimento de negócios. Os parceiros podem beneficiar das suas atualizações de capacidade para enfrentar os desafios da transformação digital.

Ecossistema

A Huawei estabeleceu o Fundo de Incentivo ao Desenvolvimento da Academia de TIC da Huawei (ADIF) para 2020, para impulsionar o desenvolvimento da Academia de TIC da Huawei, apoiar seu treinamento e operaçõese motivar os formandos a obterem certificações da Huawei. Enquanto isso, o ADIF aumentará a conscientização para a marca Huawei ICT Academy, fortalecerá a cooperação com comunidades educacionais e desenvolverá talentos técnicos para a própria Huawei, já que o talento e a marca Academy estão se tornando um ponto de força para a empresa. No futuro, a Huawei também irá atrair mais parceiros de ecossistema através de uma série de políticas favoráveis, que vão desde o Desenvolvimento de Soluções Conjuntas, Fundo de Marketing e Fundo de Incentivo ao Parceiro Global (GPIF), Melhorar os níveis de satisfação na prestação de serviços e disponibilizar o MDF a mais parceiros.

Até o final de 2019, a Huawei tinha mais de 22 mil Parceiros de Vendas, 1200 Parceiros de Solução, 4200 Parceiros de Serviço, 1000 Parceiros de Aliança de Talentos e 80 Parceiros de Investimento e Operação e Financiamento.

Na era da inteligência, a chave para um ecossistema mutuamente benéfico é permitir que todos usem suas próprias forças para criar um todo que é maior do que a soma de suas partes. A Huawei continuará a otimizar suas políticas de ecossistema para expandir o ecossistema do parceiro, ajudar os parceiros a alcançar seus objetivos e oferecer um melhor suporte para os parceiros. Os esforços serão dedicados ao desenvolvimento, cultivo, apoio, incentivos e conformidade dos parceiros. Em última análise, irá racionalizar a gestão de parceiros para construir um ecossistema aberto, cooperativo e mutuamente benéfico, e esforçar-se-á por se tornar o fornecedor preferido para a transformação digital

