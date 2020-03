1º de Agosto tenta o passe para as meias-finais da Taça

Depois do triunfo no Estádio 11 de Novembro frente ao Cuando Cubango FC (21), o 1º de Agosto mede forças amanhã com a Académica do Lobito, às 15:00. No desafio da segunda mão referente aos quartos-de-final da Taça de Angola, o clube militar está em vantagem. Em Luanda, o campeão nacional venceu os estudantes por uma bola a zero com golo de Mongo aos 29 minutos. Para o clube central das Forças Armadas Angolanas é sempre difícil jogar no Estádio do Buraco (Benguela).

O campeão nacional, longe das exibições de encher os olhos, não pode sofrer golos fora de casa. Aliás, ocupa a segunda posição no Girabola 2019/2020 com 45 pontos, menos dois que o rival de longa data, o Petro de Luanda. Por isso, a equipa técnica corrigiu as falhas cometidas no embate do Campeonato Nacional no Domingo. O avançado Mabululu não teve uma actuação à altura das encomendas, porém marcou o golo da vitória.

O atleta militar adiantou que vai fazer um bom jogo fora de casa frente à Académica do Lobito. Como é evidente, o detentor do troféu escala mais cedo o palco da competição, segundo a programação do técnico Dragan Jovic. No reduto dos estudantes, a palavra de ordem é contrariar o adversário de Luanda, apesar de estar em vantagem. Deste modo, a equipa técnica estuda os pontos fortes e fracos do campeão nacional do Girabola.

Os estudantes, às ordens de Águas da Silva, também preparam o jogo com muitas cautelas defensivas e ofensivas. Em casa, no encerramento da 22ª jornada do Campeonato Nacional, empataram a uma bola com o Ferrovia do Huambo. A Académica do Lobito ocupa a 7ª posição com 30 pontos, por isso entra com o objectivo de contrariar o favoritismo dos militares.