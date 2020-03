“Aumente a Habilidade Digital para Impulsionar o Desenvolvimento Sustentável”

Por Ryan Li, CEO da Huawei Angola

Num mundo cada vez mais online, “Digital Skills” tornou-se um desses mantras simples. Na véspera do anúncio dos vencedores do concurso de TIC 2019/2020 da Huawei, é importante descodificar a palavra buzz, falando sobre o que são as habilidades digitais, por que elas importam e como fortalecê-las

“Bottleneck” de Competências

Uma investigação mostra que este é o ano em que 70% de todos os postos de trabalho terão uma componente TIC.

Resultados do estudo anual “Futuro do Emprego” do Fórum Económico Mundial dizem que 85 por cento das empresas em todo o mundo são muito propensas a expandir a sua adopção de tecnologias como análise de dados, Internet das coisas e computação em nuvem. Isto criará mais de 130 milhões de postos de trabalho até 2022.

No entanto, os trabalhadores da África Subsahariana, de acordo com o HYPERLINK “https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/32124” The Future of Work in Africa (O futuro do trabalho em África), têm um nível de competências digitais mais baixo do que as de outras regiões.

Esta situação contrasta fortemente com a rápida transformação que se verifica em toda a região, uma vez que os países já se comprometem a impulsionar o crescimento económico com as TIC.

O Espetro do Investimento em Competências Digitais

As TIC são geralmente consideradas tecnologias de finalidade geral que podem afectar toda uma economia, tanto a nível nacional quanto mundial. As competências em TIC devem também ser consideradas competências de finalidade geral que nos permitem dominar transversalmente outras competências essenciais, incluindo a comunicação, a língua, a arte, a matemática e a ciência. Quando falamos em investir competências em TIC estamos, na verdade, a falar de três aspectos: em primeiro lugar, a melhoria e a requalificação digitais reforçarão a capacidade necessária para que as instituições e os profissionais das TIC possam aplicar as tecnologias existentes de forma inovadora e inovar em função das necessidades das pessoas;

Em segundo lugar, incentivar e permitir que os jovens melhorem os seus estudos relacionados com as TIC e melhorem as suas competências digitais. À medida que surjam novas exigências no mercado de trabalho, poderão passar da aprendizagem teórica para a aplicação prática, para serem mais empregáveis;

Em terceiro lugar, que é mais facilmente ignorado, dotar o cidadão comum de competências digitais funcionais básicas que lhes permitam não só consumir os conteúdos e ideias produzidos por outras pessoas, mas também criar os seus próprios produtos e serviços, e desenvolver as suas próprias ideias para oportunidades de mudança de vida. Isto é fundamental para libertar o potencial que reside no povo angolano.

Da Inclusão Digital à Inclusão Económica

Na Huawei, acreditamos que cada indivíduo e organização deve igualmente acessar e usar TIC para o seu próprio desenvolvimento. A tecnologia é para todos, com a habilidade certa, podemos passar o benefício. O investimento em competências digitais permitirá libertar ainda mais o potencial de crescimento digital de Angola.

Com esta crença, a Huawei Angola é dedicada a promover as habilidades de TIC no país. A empresa tem trabalhado, activamente, com parceiros governamentais, industriais e acadêmicos e engenheiros de atualização, fornecendo cursos de certificação, patrocinando estudos e apoiando iniciativas do governo na promoção da inovação e da aprendizagem de TIC.

A competição de TIC 2019/2020 da Huawei acima mencionada atraiu mais de 1200 estudantes de universidades de toda Angola para participar nos concursos com vários temas, incluindo a computação em rede e em nuvem. Os vencedores dos concursos terão a oportunidade de representar Angola nas finais regionais na África do Sul e finais globais na sede da Huawei em Shenzhen, China.

Um Centro de Inovação e Formação investido pela Huawei-Angola está actualmente em construção, em Talatona. O investimento de 60 milhões cobre uma área de 8 hectares para formação em TIC, tanto online quanto no local. A instalação deverá estar concluída e ser utilizada no final de 2021.

Além disso, a Huawei-Angola patrocinou 50 estudantes angolanos de destaque nos últimos 5 anos para treinamentos práticos em TIC na China através do seu programa emblemático global de RSE “Sementes para o Futuro”.

À medida que o país aprofunda as suas reformas produtivas em matéria de diversificação económica, o investimento em competências em TIC tanto por parte dos sectores público quanto privado contribuirá, definitivamente, para a inclusão económica e fará de Angola um lugar ainda melhor para os cidadãos, turistas e investidores.

