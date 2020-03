Carta do leitor: Queremos transportes públicos

Director do OPAÍS, muito obrigado pela oportunidade que me dá na edição de Terçafeira, espero… Antes de ir directamente ao assunto, desejo saúde e óptima disposição. Sou morador do Zango V, no município de Viana, em Luanda, na nova centralidade. A mesma está desprovida de alguns serviços públicos, mas é verdade que a maior parte que lá vive trabalha no centro da cidade.

Por isso, a falta de transportes públicos tem dificultado a nossa vida todos dias de manhã e de tarde. Penso que este serviço deve ser urgentemente resolvido pelas autoridades, porque tem sido sofrível. Ouvimos dizer que as operadoras de tradição vão estender os seus autocarros para a centralidade do Zango V. Até aqui não se vê, porém, a esperança vai ficando, cada vez mais, moribunda.

O tempo passa e vamos levando sempre faltas de atras no local de serviço, pois os chefes não nos querem entender. Uma outra questão prende-se com a falta de contentores para depositar o lixo e aos popucos a centralidade vai ficando poluída.

Hungulo Chitombê