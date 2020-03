Cinco do Rio Seco bate-se com o Kwanza

A equipa sénior masculina de basquetebol do 1º de Agosto joga hoje com o Clube de Formação Desportivo Kwanza, no Pavilhão Victorino Cunha, às 18:00. Na partida dos quartos-de-final da Taça de Angola, o cinco do Rio Seco é teoricamente favorito. Por esta razão, entra para contrariar o adversário e carimbar o passe para a outra fase da prova.

Apesar de respeitar o adversário, a formação do Rio Seco tem um plantel superior ao Clube Formação do Kwanza. Na outra partida, o Petro de Luanda mede forças com a Marinha de Guerra, Pavilhão da Cidadela Desportiva, às 18:00.

Os tricolores estão motivados, aliás lideram o Campeonato Nacional. Por isso, trabalham para chegar às meias-finais na segunda maior competição da bola ao cesto, em Angola. Por sua vez, o Interclube, sob liderança do técnico Raul Duarte, joga nesta fase da prova com o Vila Clotilde, no 28 de Fevereiro, às 17:00. A Universidade Lusíada terá pela frente o ASA, no Pavilhão 28 de Fevereiro, às 15:00.