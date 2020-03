EMBAIXADOR GEORGES CHIKOTI TOMA POSSE COMO NOVO SECRETÁRIO GERAL DO GRUPO DE ESTADOS ACP

O Embaixador Georges Rebelo Pinto Chikoti tomou posse, esta Segunda-feira, em Bruxelas, como o novo Secretário Geral do Grupo de Estados de África, Caraíbas e Pacífico -ACP. O diplomata angolano é o primeiro cidadão lusófono a ocupar o posto de Secretário Geral do Grupo que congrega 79 países.

O Secretário de Estado para as Relações Exteriores, Téte António testemunhou o acto de posse do Embaixador Georges Rebelo Pinto Chikoti. Téte António aproveitou a ocasião para reiterar em nome do Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, os agradecimentos do Governo da República de Angola a todos os Estados membros pela confiança depositada no novo Secretário Geral do Grupo de Estados ACP.

Segundo o Secretário de Estado Téte António, “a missão do Embaixador Georges Rebelo Pinto Chikoti é sem dúvidas de natureza nobre, mas complexa, pois terá a tarefa de transformar o grupo em organização de Estados ACP com maior visibilidade, influente e plenamente engajado no multilateralismo, mantendo o seu carácter tricontinental”.

Por sua vez o Ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde, Luís Filipe Tavares enalteceu as qualidades do Embaixador Georges Rebelo Pinto Chikoti, como “um político experiente à altura dos desafios do Grupo de Estados ACP”.

O Ministro cabo-verdiano, igulamnete representante da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), disse que o Embaixador Georges Chikoti “tem o total apoio do Governo de Cabo Verde e que a sua liderança vai engrandecer a organização”. Já na qualidade de Secretário Geral do Grupo ACP, Georges Rebelo Pinto Chikoti mostrou-se honrado pela confiança nele depositada para liderar a organização nos próximo cinco anos.

Disse que vai envidar esforços que visem finalizar o novo Acordo de parceria ACP- UE em curso, visando a sua conclusão até finais do ano em curso. Segundo Georges Rebelo Pinto Chikoti, “o aprofundamento da parceria com a União Europeia é fundamental para a mudança internacional do Grupo de Estados ACP”, acrescentando que “vai trabalhar para o desenvolvimento de novas parcerias estratégicas externas com países e organizações internacionais, continentais e regionais”.