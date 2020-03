Zuleide de Carvalho

O Decreto Presidencial 23/19 de 14 de Janeiro defende a produção nacional em detrimento das importações. A motivação será não só diminuir as despesas com as importações mas também a criação de empregos no país.

Para materialização dessa Lei, o Ministério da Economia e Planeamento, em parceria com o BDA, criou comissões com representantes de cada uma das instituições e consultores, para selecção dos agricultores a patrocinar em cada província.

Os critérios de selecção não foram especificados na Nota de Imprensa enviada hoje a este jornal, todavia, apenas produtores de artigos da cesta básica serão alvo de financiamento, estendido a até 15 cooperativas por zona.

As equipas de consultores, da banca e, do ministério de tutela do programa, começarão amanhã visitas de campo às 13 províncias incluídas, excepto Luanda, para fazerem levantamentos sobre os potenciais candidatos e créditos do P.A.C.

De 4 a 9 de Março, esperam total participação das cooperativas e agricultores autónomos, bem como revendedores dos alimentos da cesta básica em cada província visitada, almejando conhecer a real capacidade produtiva de cada região.