Huíla regista mais de 200 novos casos do viH-Sida

Os números resultaram em 16 óbitos (mais sete), entre crianças, jovens e adultos, cujas idades vão até aos 60 anos, segundo deu a conhecer, hoje, Segunda- feira, à ANGOP, no Lubango, o chefe de departamento provincial de Saúde Pública e Controlo de Endemias, na Huíla, José Hélio.

O responsável apontou o estigma, a descriminação e o abandono de pacientes com a doença ao tratamento anti-retroviral, como estando na base do aumento de casos da doença. Referiu que os 135 Centros de Testagem Voluntária (CATVs) estão a acompanhar, desde 2019, 7 mil e 333 pacientes, através da assistência com anti-retrovirais.

Os municípios com maior taxa de sero-prevalência são os da Matala, Chibia, Caluquembe e Lubango, com 3.4 por cento. “Em contrapartida estão a ser levadas a cabo um conjunto de medidas que visam diminuir a taxa de seroprevalência da província, que passa por aconselhamento de mães grávidas para a adesão às consultas de testagem voluntária no quadro de um programa de saúde sexual e reprodutiva e de controlo deo HIV-Sida”, disse.

Fez saber, igualmente, que 194 crianças que nasceram de mães seropositivas, em 2019, apenas cinco são seropositivas, as restantes 189 estão livres da patologia fruto do programa de corte de transmissão vertical.