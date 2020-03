Manuel Augusto : Medidas adoptadas são recomendações da OMS

O ministro das Relações Exteriores, Manuel Augusto, disse segunda-feira, em Brasília, Brasil, que as medidas adoptadas pelo executivo angolano, com destaque para a quarentena, são recomendações da Organização Mundial da Saúde (OMS).

“Não estamos a fazer mais do que cumprir as orientações da OMS”, esclareceu o chefe da diplomacia angolana, reafirmando que , “o governo angolano determinou a quarentena de passageiros que venham de determinados destinos”.

Manuel Augusto falava a imprensa no final de um encontro com o seu homólogo brasileiro, Ernesto Araújo, durante a qual deu mais detalhes sobre as medidas que estão a ser adoptadas para a contenção da proliferação do Covid-19 (Novo Coronavírus), entre as quais a proibição de entrada em Angola de cidadãos vindos directamente dos países afectados, que entrou em vigor esta Terça-feira (3).

O ministro lembrou que a ampla cooperação com a China torna Angola num país de risco, há no país uma comunidade de 50 mil cidadãos chineses, para além do movimento, fruto do comércio entre os dois países.