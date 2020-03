Pérola realiza concerto intimista no “Jazz In”

Habituada a actuar diante de multidões no país e na diáspora, a cantora angolana Pérola realiza, esta Sexta-feira,6, um concerto intimista acústico, em Luanda. A actuação enquadra-se no Projecto “Jazz In”, que há um ano leva ao palco várias vozes de renome no mercado angolano, versadas na música jazz e não só. Segundo o mentor do projecto, Adriano Guimarães, é a primeira vez que Pérola canta jazz acústico, num concerto em que se esperam “várias surpresas”. “Teremos várias atracções e surpresas durante a actuação da cantora”, prometeu. O Projecto Jazz In já congregou artistas renomados na música angolana, que várias vezes experimentaram o jazz, como Filipe Mukenga e Afrikanita.

A carreira Jandira Sassingui, conhecida no meio artístico por Pérola, nasceu na província do Huambo. É fi lha de mãe médica e de pai advogado e músico (Manuel Sassingui), já falecido. Começou a cantar aos 8 anos e tendo desde sempre uma grande paixão pela música, chegou a fazer apresentações de canto e dança para vizinhos e amigos, tendo participado em concursos de música e de dança na qual recebia sucessivos aplausos e elogios do público. Aos 9 anos, com a mãe e os três irmãos, teve de mudar-se do Huambo para Luanda por causa da Guerra Civil Angolana.

Aos 13 anos de idade Pérola mudou-se com a sua família para Windhoek, República da Namíbia. Entre 1997 e 2001 Pérola frequentou o Colégio Concórdia onde chegou a fazer parte de um grupo de dança denominado “Earth Girls”, onde era convidada a cantar e dançar sempre que houvesse alguma actividade especial. Ainda em Windhoek, Pérola participou num Concurso de Descoberta de Talentos organizado pela Igreja Católica, que frequentava, tendo ganhado os troféus de Melhor Dueto e o de Melhor Performance Feminina da Noite.

No ano de 2003, na República Sul Africana, Pérola participou num concurso musical denominado Coca-Cola Popstars, onde acabou sendo excluída da classifi cação por ser estrangeira. Passando a fazer parte da Produtora musical Bué D’Beats Pérola lança, em 2004, o seu primeiro álbum a solo intitulado “Os Meus Sentimentos”, registando deste modo o seu nome artístico “Pérola”. Em 2008, Pérola deu início à produção discográfi ca do seu segundo álbum intitulado “Cara e Coroa” comercializado a partir do dia 1 de Agosto de 2009. Quatro anos depois, Pérola lança o seu terceiro album, “Mais de Mim” que contou com a participação de C4 Pedro, Ivete Sangalo e Djodje.

Nomeações e Conquistas:

2004 Prémio Rádio Luanda, na categoria de Revelação Feminina. Prémio Moda Luanda (8ª Edição) na categoria de Melhor Intérprete Feminina. 2005 Prémios KORA, na categoria de Melhor Artista Feminina da África Austral; Integração na caravana artística para representação de Angola na EXPO Aichi-Japão, cidade de Nagoia. Convidada a cantar na Cerimónia Ofi cial de apresentação de cumprimentos de fi m de ano, à S. Excia. Presidente da República de Angola

2007 Apresentação da segunda edição do Big Brother África Participação na primeira edição do Prémio Divas Angola

2008 Apresentação do programa televisivo “Viagens”, no canal 2 da Televisão Pública de Angola Convidada a cantar na Gala de Internacionalização da TPA em Lisboa-Portugal

2009 Venda e sessão de autógrafo do albúm “Cara & Coroa”. Vencedora do 3º lugar do Top dos Mais Queridos. Vencedora de três prémios no Festival das Vozes Femininas. Nomeada Embaixadora do COCAN para a divulgação do CAN 2010 Vencedora de três prémios na Gala Divas da Angola 2009. Co-apresentadora do programa de Televisão Bounce. Convidada a cantar na Gala Miss Angola 2010.

2010 Vencedora de dois prémios pela Casablanca durante o Casablanca Awards A sua música “Omboio” foi usada na inauguração do CAN Orange Angola 2010. Prémio Moda Luanda, na categoria de Melhor Intérprete Feminina Integração na caravana artística para representação de Angola na EXPO-China na cidade de Shangai Vencedora de duas categorias do Moamas “Museke Online Africa Music Awards”, entre outros.