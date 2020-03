Angolano marca na liga portuguesa

O angolano Fábio Abreu marcou, Segunda-feira, o golo do Moreirense que deu o empate diante do Sport Lisboa e Benfica (1-1), sendo o quinto tento consecutivo, e nono no geral, do atacante na primeira liga portuguesa de futebol.

Após passe de Abdu Conté, Fábio Abreu finalizou de carrinho, aos 67 minutos, colocando a sua equipa em vantagem até que o benfiquista Pizzi, na recarga de uma grande penalidade, igualou a contenda, referente à 23ª jornada.

O empate coloca a equipa de Moreira na 11ª posição, com 27 pontos, e relega o Benfica para o segundo posto, com 58 pts, um atrás do novo líder FC Porto. O jogador, de 27 anos, fez igualmente gosto ao pé nos desafios anteriores, designadamente, na vitória contra a Santa Clara, por 2-1 (marcou 1 golo, para a 22ª ronda), na igualdade a uma bola diante do Portimonense (1 golo/21ª ronda), no empate a um tento frente ao Vitória de Setúbal (1 golo/20ª ronda) e na goleada de 5-1 contra o Gil Vicente (1 golo/19ª ronda).

Ao longo da época, marcou ainda na derrota com o FC Porto, por 2-4 (1 golo/16ª ronda), no triunfo diante do CD Aves, por 3-2 (2 golos/12ª ronda) e rubricou na vitória contra o Gil Vicente, por 3-0 (1 golo/2ª jornada). Fábio Abreu, que usa preferencialmente o pé direito, iniciou- se no futebol inglês, tendo representado as formações de Becup Borough FC (2010) e Mossley AFC (2011), transferindo-se em 2012 para o Marítimo de Portugal, no escalão de sub-19 O ponta-de-lança foi contratado pelo Moreirense em 2019 até 2022, com um valor de mercado avaliado em 700 mil euros.