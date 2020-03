Doenças cardiovasculares causam 27% das mortes no país

Citada pela Angop, a profissional falava durante uma mesa redonda “O panorama clínico das diabetes, hipertensão e obesidade”, inserida na V Jornada Científica da Faculdade de Medicina da Universidade Agostinho Neto. Esta percentagem representa mais de um quarto dos casos de mortalidade em cidadãos dos 30 aos 69 anos, destacando a prevenção e a mudança de estilo de vida como as ferramentas principais. Reiterou que o sedentarismo é o principal causador desses casos, justificando que as pessoas consomem alimentos pouco saudáveis, com bastante gordura, e não praticam exercícios físicos.

A actividade física está relacionada a vários efeitos benéficos como o aumento do gasto energético, melhor condição física, diminuição da pressão sanguínea e da sensação de fome, mobilização de gordura abdomino-visceral, da produção de insulina, diminuição do colesterol e dos triglicéridos. Lembrou que a hipertensão e a diabetes são duas das doenças crónicas que mais preocupam os profissionais da saúde em todo o mundo, e ambas são consideradas “assassinas silenciosas”, por não apresentarem maiores sintomas até ao momento em que colocam em risco a vida do portador. Os riscos à saúde aumentam ainda mais quando a pessoa apresenta as duas enfermidades: é diabético e tem pressão alta, acrescentando que as duas se desenvolvem a partir de condições semelhantes, ligadas à falta de actividade física e à má alimentação.

As pessoas devem escolher alimentos correctamente, optar mais pelos que a natureza produz, evitar o excesso de industrializados e principalmente os ultra-processados, devem ainda procurar mastigar bem os alimentos, para terem melhor digestão, absorção de nutrientes, saciedade e, consequentemente, controlo do metabolismo e peso corporal. Com término previsto para hoje, Quarta-feira, o evento é dirigido, especialmente, aos estudantes da Faculdade de Medicina para servirem de influenciadores educativos e difundirem o aprendizado aos familiares e à comunidade no que toca à prevenção.