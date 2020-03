Gari Sidema e companheiros em concerto na I edição do “Kianda Jazz Night”

A primeira edição do evento conta com Gari Sinedima, músico e compositor, Katiliana, virtuosa no estilo Jazz, Aylasa Tchipilica, artista jovem muito apreciada e acompanhados pela banda experimental, Ixi Rises. Os artistas serão desafiados a explorar novas sonoridades sobre temas candentes da música nacional e internacional.

Durante o certame, será feita a apresentação de clássicos do cancioneiro nacional e não só, no estilo de música em referência, O evento é uma produção da Kianda Sessions em parceria com a Embaixada do Brasil, em Luanda, Centro Cultural Brasil-Angola, LinkArt, Compra Mais e MuekezeOne.

Conta com o apoio do Goethe Institut. Kianda Sessions é uma produtora fundada, em Luanda, que tem como finalidade fomentar a indústria cultural e vêm realizando diversas actividades nas mais variadas disciplinas artísticas, apostando nos rostos das artes e da cultura angolana. Faz parte também da sua agenda, a produção de festivais culturais. A mesma produtora funciona desde 2018. O projecto Kianda Jazz Night é um conceito único de improvisação da cena Jazz Luandense, trazendo a música popular ao JazzFusion, Afrojazz, Cooljazz e Bossa Nova. É organizado pela Kianda Sessions num formato íntimo e estimulante.