Segurança social com perto de 200 mil contribuintes e cerca de 2 milhões de segurados

POR: Com Angop

O Sistema Nacional de Segurança Social tem registados 179 mil contribuintes, que são empresas públicas e privadas, de acordo com dados do Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social (MAPTESS). Estas entidades contribuem com oito por cento do fundo salarial mensal.

Ao todo, o sistema conta com um universo de segurados (trabalhadores) que chega a um milhão e 850 mil, que também contribuem com um total de três por cento do total das remunerações e mais de 142 mil pensionistas. De acordo com o titular da pasta, Jesus Maiato, que falava quando recebeu uma visita de um grupo de deputados da Sétima Comissão da Assembelia Nacional, ontem, o Executivo está a trabalhar em planos de sustentabilidade para garantir melhores benefícios para o futuro.

Jesus Maiato apontou duas áreas de actividade, nomeadamente da Administração Pública (regulamentação, modo de estruturação, funcionamento pelo seu programa de modernização) e Administração de Trabalho (segurança social e emprego), de forma a se tornar mais célere e funcional para a satisfação do interesse público. No âmbito da modernização, o ministro falou sobre o acesso à impressão do cartão de segurado e à inscrição do trabalhador, pagamento da segurança social através de multicaixa, diminuindo o fluxo de pessoas nos bancos, entre outros serviços. Relativamente ao processo de formação nos diversos centros tutelados, indicou terem sido formados, em 2019, 161. 730 jovens, mais 13 mil 730 que em 2018.