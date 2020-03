1º de Agosto defronta Bravos do Maquis nas meias-finais

o 1º de Agosto defronta o Bravos do Maquis do Moxico nas meias-finais da Taça de Angola, no Estádio 11 de Novembro, a primeira mão da prova está agendada para 19 deste mês, às 16:00. Nos “quartos”, a equipa central das Forças Armadas Angolanas eliminou a Académica do Lobito (1-0 e 1-1). Os maquisardes afastaram o Wiliete de Benguela, após vencer os dois jogos, 2-1 e 1-0. Ontem, os militares empataram a uma bola frente à Académica do Lobito, no Estáduio de Ombaka.

Com este empate, o 1º de Agosto seguiu para a fase seguinte. No final da partida, o treinador-adjunto do “pri”, Ivo Traça, disse que o objectivo foi cumprido. “Agora vamos começar amanhã, hoje, a preparar o jogo diante do Interclube. Depois teremos tempo para abordar o jogo das meias-finais”, assegurou.

interclube cruza com sagrada

Depois de eliminar (5-0 e 3-0) nos quartos-de-final o Sporting de Benguela, o Interclube vai medir forças diante do Sagrada Esperança da LundaNorte. Os lundas, que estão atravessar um bom momento no Girabola, partem como favoritos.