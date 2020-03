A taxa de câmbio da moeda nacional, o Kwanza, registou uma depreciação semanal de 2,07% face ao euro

Espaço Angola

O total do passivo dos bancos fixou- se em 18.737 mil milhões Kz no primeiro mês do ano. O desempenho reflecte um incremento mensal de aproximadamente 2%, com os depósitos a corresponderem 64,7% do passivo, com possíveis efeitos sobre a liquidez do mercado.

Espaço internacional

A Reserva Federal fixou o intervalo da taxa de juro directora em 1 – 1,25%. O nível representa uma redução de 50 p.b. face ao registo anterior, influenciada pelos riscos crescentes do Coronavírus sobre o crescimento económico mundial, com possíveis impactos sobre o estímulo à produção e o consumo.

Mercados

Petrolífero Brent: -0,08% (51,86 USD/barril). A redução da taxa de juro da Fed, pressionou as expectativas dos investidores o que penalizou o crude.

Cambial EUR: +0,35% (1,1173 USD). A redução dos juros por parte da Reserva Federal norte-americana favoreceu a moeda única europeia.