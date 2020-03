O financiamento, que servirá para apoiar o projecto “100 Mulheres na Desminagem” do projecto Halo Trust em Benguela, foi assinado pelo director do projecto Halo trust, Ralph Legg e pelo presidente regional da BP, em Angola, Stephen Willis. O montante do financiamento, resulta de uma contribuição na ordem de 60% de fundos próprios da BP equivalente a USD 3.5 milhões, sendo que o Estado angolano contribui com 40% de forma equitativa através dos Blocos 18 e 31 num total de USD 2.6 milhões. Na ocasião, a administradora da Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG),Natacha Massano, disse que a iniciativa, além do apoio humanitário, formará mulheres em técnicas de saúde, mecânica, logística, finanças e tecnologias de Informação e garantir futuros empregos e novas carreiras em outros sectores da actividade.

“Além do impacto humanitário, servirá para as mulheres serem capacitadas em diferentes áreas ”, disse Por isso, reforçou que a indústria petrolífera, em parceria com a Holo Trust, vão continuar a apoiar projectos do género que visam melhorar as condições socais das populações no país. Por sua vez, o director geral da Halo Trust, Ralph Legg, disse que o financiamento vai ainda permitir que a província de Benguela se torne livre de minas até ao final de 2023. Já o presidente da BP em Angola, Stephen Willis, esclareceu que o financiamento vai gerar um total de 129 as pessoas, incluindo mais de 100 mulheres na província de Benguela. O financiamento dá continuidade aos investimentos destinados a atender às necessidades sociais e comunitárias nas áreas da educação, desenvolvimento empresarial e capacitação em saúde, segurança e ambiente Nos últimos 15 anos, a BP Angola investiu mais de USD 100 milhões em comunidades locais e iniciativas sociais.

Recorde-se que a ANPG assinou, em Londres, dois acordos com a petrolífera BP, à margem da Cimeira de Investimento Reino Unido-África. Os documentos criam as condições para a celebração de um contrato de serviços com risco, entre a Concessionária e os parceiros do Grupo Empreiteiro do Bloco 18, e estabelecem um financiamento adicional para projectos de desminagem na ordem dos USD 6,1 milhões. O projecto “100 Mulheres na Desminagem” da Halo Trust foi lançada em 2017, reconhecendo que as mulheres rurais de Angola sofrem desproporcionalmente com a pobreza, desemprego e falta de oportunidades.