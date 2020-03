Carta do leitor: Lancis perigosos…

POR: Chipelepele dos Santos

Ilustre director do OPÁIS, saudações… Espero que a minha “mukanda” mereça o vosso espaço, muito cobiçado pelos leitores em todo o país e no estrangeiro… Faço diariamente o trajecto Ramiros – centro da cidade de Luanda, local onde ganho o meu pão. Os ventos da vida empurraram- me para aquela zona da capital por razões ligadas à casa própria. De noite, a zona é muito escura e muitos automobilistas não têm prudência quando estão ao volante das suas viaturas. Para piorar, num ponto do Ramiros, antes ou depois da Bomba de Combustível da Sonangol, há uns lancis mal colocados à beira da estrada. Não sei qual é a empresa que colocou tais peças naquele troço, mas penso que era para fazer algum trabalho. A via está tão estreita que a qualquer instante pode causar acidente entre os automobilistas. Mais a frente há um outro nas mesmas condições. Só quem conhece a via é que circula. Porque, mesmo à alta velocidade e sem controlar, pode-se embater no lancil e ir parar na vala. Hoje que escrevo, espero que não aconteça o pior, mas as autoridades daquela zona devem exigir que a empresa retire dali os lancis ou os endireite e os sinalize melhor. A coisa naquele troço está feia e estão em risco vidas humanas e eventuais danos materiais à espreita. As autoridades devem ser mais rígidas nos prazos e cumprimento das obras, porque a Administração local gasta rios de dinheiro para a satisfação das necessidades colectivas.