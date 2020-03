Editorial: Sustentabilidade, uma palavra com valor

O Centro Ortopédico Regional da província Huíla, nos arredores do Lubango, está desprovido de equipamentos para o fabrico de próteses e de meios para os pacientes realizarem as sessões de fisioterapia. A informação vem do seu director, Sebastião Kwaba. É apenas mais um centro, mais um equipamento, mais um projecto daqueles que se inaugura com muita pompa e que depois caem no esquecimento, defraudando os anseios dos cidadãos que deveriam beneficiar ou servir. Há uma palavra que não é levada muito à sério e que no entanto tem imenso valor, ou deveria, na aplicação de fundos: sustentabilidade. É dar significado a esta palavra o que tem falhado em boa parte das iniciativas sociais e económicas em Angola. Este é apenas mais um caso.