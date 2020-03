Nova logomarca do Governo de Angola será apresentada Sexta-feira

A cerimónia, que terá lugar no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), às 10 horas, contará com a presença do ministro da Comunicação Social, Nuno Caldas Albino, que proferirá as palavras de circunstância, segundo informou o director nacional da Comunicação Institucional, Eduardo Magalhães. A exposição da Logomarca Institucional consistirá na amostra das suas aplicações nos mais diferentes formatos e peças. A mesma foi criada com o intuito de mostrar a nova Imagem Oficial do Governo, no âmbito do actual paradigma que o país vive desde 2017.

A opção visual encontrada pretende criar uma maior ligação e alinhamento da imagem oficial do Executivo com as actuais prioridades da governação, bem como reforçar, em termos visuais, essa mesma mudança e evolução junto do público em geral e demais audiências nacionais e internacionais, disse. Acrescentou que a nova imagem de marca do Governo angolano terá um conceito alternativo em termos de fita, e vai representar um símbolo inovador, tanto de institucional como de moderno, e será amplamente distribuído e divulgado nas diversas plataformas de comunicação.

A nova Logomarca Institucional vai substituir a que vigora desde 2002, cuja concepção visava assinalar as obras de reconstrução nacional que se sucederam ao estabelecimento da Paz definitiva em Angola, alcançada a 4 de Abril de 2002. “O lettering escolhido também consegue representar modernidade e inovação de forma eficaz”, salientou o director nacional da Comunicação Institucional. A nova Logomarca Institucional foi concebida por um grupo de trabalho criado ao abrigo do Despacho Presidencial n.º 103/18 de 1 de Agosto de 2018, com o propósito de estabelecer um padrão de Comunicação Administrativa e de Identidade Visual do Executivo. O referido Grupo de Trabalho foi coordenado pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso.