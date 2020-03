Projecto para “memórias às vítimas da escravatura” ganho por Kiluanji Kia Henda

O projecto do artista angolano Kiluanji Kia Henda, intitulado “Plantação – Prosperidade e Pesadelo”, é o vencedor do concurso por convites para a construção do memorial de homenagem às vítimas da escravatura, revelou a Djass – Associação de Afrodescendentes na sua página no Facebook. Kia Henda propõe- se instalar no Campo das Cebolas, em Lisboa, uma plantação com 540 canas-de-açúcar em alumínio preto. Após seis sessões públicas de votação, com a última a decorrer, no Sábado, em Rio de Mouro (Sintra), a proposta de Kia Henda derrotou os projectos de outros dois artistas afro-descendentes, Grada Kilomba (Lisboa, 1968) e Jaime Laureano (São Paulo, 1985).

Era a mais figurativa das três obras. “Estamos muito felizes pela forma como decorreu o processo, pela participação das pessoas e dos concelhos que nos acolheram”, explicou, ao PÚBLICO, Evalina Gomes Dias, presidente da Djass, acrescentando que as diferentes votações procuraram ter lugar em áreas com uma forte presença de população afro-descendente. Ao todo, terão votado uma centena de pessoas, adiantou ainda a presidente. O memorial tem um financiamento de 150 mil euros através do Orçamento Participativo da Câmara Municipal de Lisboa de 2017/2018. Depois da selecção do artista, a produção da obra será da responsabilidade da autarquia lisboeta.

Entre as três propostas, a obra do artista angolano, que nasceu em Luanda, em 1979, é a que atinge uma escala maior, tendo uma expressiva presença urbana com os 540 pés de cana-de-açúcar a subirem até aos três metros de altura. Na última década, Kia Henda conheceu uma significativa projecção internacional, tendo vencido em 2017 o Frieze Artist Award da feira londrina e sido seleccionado, em 2019, para o projecto Unlimited na feira de arte de Basileia. O artista, que tem trabalhado a memória colonial, principalmente, através da fotografia e da performance, muitas vezes com um toque de humor, compôs uma grande instalação escultórica com pés de cana-de-açúcar, produção que provocou um tráfico de escravos intenso entre os dois lados do Atlântico, e que vem emprestar um ar inesperadamente exótico ao Campo das Cebolas. “A obra pretende tratar a memória da escravidão, enquanto presença de uma ausência, pois não acreditamos ser possível representar de forma directa e realista tamanho trauma transnacional”, diz a memória descritiva do projecto.