Coronavírus: mais quatro casos confirmados em Portugal

Há mais quatro casos confirmados de coronavírus em Portugal. A informação foi divulgada pela ministra da Saúde, Marta Temido, em declarações aos jornalistas, após uma reunião de ministros da Saúde da União Europeia, em Bruxelas.

Assim, o número total de infectados com Covid-19 em Portugal sobe para 13.

A ministra disse que três destes novos casos são doentes internados no Hospital de São João, no Porto, e um está internado em Lisboa.

Destes novos quatro casos, três deles são no Norte e têm ligação a casos anteriores. (…) Três casos no Centro Hospitalar de São João e um caso no Centro Hospitalar de Lisboa Central. Os casos do Norte têm um link epidemiológico a Itália e o caso de Lisboa ainda não tinha essa informação.”

Questionada se se tratam de casos com ligações a outros já confirmados a ministra respondeu que sim: “São contactos com casos, ao que sei”.

Os ministros da Saúde da União Europeia estiveram em Bruxelas, numa nova reunião extraordinária, a segunda em menos de um mês, para discutir medidas coordenadas de resposta ao surto de Covid-19, que continua a propagar-se na Europa.

Esta reunião, na qual Portugal esteve representado pela ministra Marta Temido, realizou-se se cerca de três semanas após um primeiro Conselho de Saúde extraordinário, celebrado em 13 de Fevereiro em Bruxelas, para discutir o reforço da coordenação entre os Estados-membros nos esforços de contenção da propagação do novo coronavírus, que se intensificou entretanto, levando a que a avaliação de risco na UE tenha sido aumentada para “moderado a elevado”.

Essencialmente as conclusões desta reunião foram no sentido da continuidade do reforço de uma abordagem de cooperação quer ao nível da medidas de protecção, de prevenção, de tratamento, quer ao nível das medidas de comunicação”, afirmou Marta Temido, aos jornalistas.

