Ivo Traça: “não estamos a passar um bom momento”

O técnico adjunto do 1º de Agosto, Ivo Traça, admitiu que a sua equipa não está a atravessar um bom momento de forma. Ivo Traça, que fez estas declarações depois do empate a uma bola frente à Académica do Lobito (Benguela) na Taça de Angola, prometeu melhorias nos próximos dias. Ainda assim, o clube militar carimbou o passe para as meias-finais da competição. No entanto, o adjunto de Dragan Jovic reconheceu a atitude dos estudantes de Benguela.

“Não estamos a passar um bom momento. Encontramos uma equipa preparada, por isso tivemos algumas dificuldades durante os 90 minutos”, assegurou Ivo Traça à imprensa. O treinador adjunto do clube central das Forças Armadas Angolanas referiu que a Académica tinha a lição estudada, por isso sofreram o golo muito cedo.

Com um futebol pouco convicente, os militares não conseguiram dilatar o resultado fora de casa no jogo da segunda mão dos quartos-de-final. A formação fundada em 1977, motivada, já pensa no embate da 23ª jornada do Girabola 2019/2020, no Domingo, com o Interclube no Estádio 22 de Junho, às 16:00. O 1º de Agosto ocupa a segunda posição com 45 pontos, menos dois que o Petro de Luanda, rival de longa data.