Produção de energia cresceu 13% no ano passado

A capacidade de produção energética GB instalada no país cresceu 13% em 2019, totalizando actualmente 5 623 MW, o que traduz um aumento de 14% em relação ao ano de 2018, na escala nacional A ponta do sistema à escala nacional, que é medida a nível de cobertura das necessidades, é actualmente de 2164 MW e o incremento registado na sua superação também se reflecte no aumento da cobertura das necessidades não só de Luanda, como das províncias do Cuanza-Sul, Huambo, Bié e Benguela, que foram interligadas ao sistema fulcral do país (Sistema Norte).

A revelação é do ministro da Energia e Aguas, João Baptista Borges, que discursou, ontem, na abertura do 10º Conselho Consultivo do seu pelouro, que decorre no Aproveitamento Hidroeléctrico de Lauca na província de Malanje. O governante assinalou que estes “avanços” representaram a “redução no consumo de combustível para a produção de energia eléctrica, que em 2015 era de 1,4 mil milhões de metros cúbicos (m3) e em 2019 baixou para um consumo de apenas 539 milhões de metros cúbicos.

O primeiro dia do encontro anual que junta todos os responsáveis pelos diferentes departamentos e institutos do sector da energia e águas no país e convidados foi reservado, para além das cerimónias da praxe, para a avaliação do grau de cumprimento das recomendações do Conselho anterior e ao debate em torno dos dois grandes painéis do dia, subordinados aos temas: acesso aos serviços de água; balanço e perspectivas e estado dos investimentos e projectos do subsector das águas; reflexão e desafios.

Para hoje, ultimo dia do encontro, as atenções estão viradas para os debates em torno dos painéis “infra-estruturas provinciais – balanço e perspectivas” e “quadro legal/tarifário do sector: impactos no quotidiano das empresas e da população”. Temáticas como as melhores formas de arrecadação de receitas nas empresas do sector estão também a ser analisadas, assim como decorrem à margem do conselho visitas de constatação a projectos.