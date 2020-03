Carta do leitor: Buracos no São Paulo

POR: Varanda Manuel

Ilustre director do jornal O PÁIS, bom dia… Gosto muito do vosso jornal, é muito lido pelos jovens da minha zona, no São Paulo, em Luanda, portanto aborda temas que nos leva sempre a uma boa discussão. Por esta razão, decidi escrever no vosso espaço a Carta do Leitor para espelhar uma preocupação, lá, no meu São Paulo, na Rua Comandante Bula. Mais a frente, quem vai para o Miramar, depara-se com buracos na estrada faz tempo e isso inviabiliza o trânsito automóvel. Gostaria de saber quem tem competências para tapar os buracos naquela zona, é que leva mais de dois anos. As autoridades, creio, devem estar a fazer ouvidos de mercador, porque, para ajudar, já entulhamos aquele espaço. Mas, quando chove, aquilo fica sem efeito, por isso pedimos a intervenção da Administração local ou municipal, no âmbito do PIIM. O lixo também é um dos problemas no São Paulo. Nada contra as autoridades, mas devem ser mais actuantes com as zungueiras, desde que haja bom tratamento na relação. Os munícipes estão dispostos a colaborar com as autoridades, pois queremos que haja uma governação local mais próxima do cidadão. Com isto, espero que a minha preocupação seja devidamente interpretada pelas autoridades locais da minha zona. Quero apenas contribuir para o desenvolvimento da parte que vai ajudar o todo que é a nossa cidade de Luanda.