Cuanza-Sul acolhe Jornadas Parlamentares da UNITA

A informação foi avançada ontem, em Luanda, pelo líder do seu Grupo Parlamentar, Liberty Chiyaka, que justificou que devido aos constrangimentos financeiros criado pela Administração Parlamentar, decorrente da falta do pagamento, só agora será possível realizá-las. Liberty Chiyaka informou que nos últimos cinco anos o Grupo Parlamentar da UNITA foi realizando apenas uma vez por ano as suas jornadas parlamentares, mas este ano mudou o ângulo. “Este ano decidimos retomar a realização de duas jornadas anuais, sendo que teremos as presentes em Março e as outras no segundo semestre do ano”, esclareceu.

Sobre a escolha da cidade do Sumbe, o político justificou que, além de se tratar de uma questão de rotação, as mesmas servirão também para se inteirar dos projectos em carteira na capital da província e em todos os municípios. “À boca pequena, diz-se, por exemplo que cada morador do Sumbe tem inalado 4 quilogramas de poeira diariamente”, afirmou. Mais do que isso, segundo Liberty Chiyaka, a outra preocupação da UNITA é a degradação da malha rodoviária urbana, cujas obras de reabilitação “vão a passo de camaleão”, sublinhou. Denunciou que as populações do Cuanza-Sul vivem na pobreza extrema, numa província potencialmente rica em “ recursos hídricos, solos férteis, atrativos turísticos diversos, mas nada disso se reflecte na vida dos seus habitantes”, deplorou.

Por isso, avançou, os parlamentares da UNITA vão percorrer o interior desta província num dia dedicado exclusivamente para visita de campo, para “colhermos do cidadão os seus anseios e nos debates abordarmos as melhores vias da cidadania para poder participar na solução dos problemas locais”. As jornadas serão encerradas com um acto político de massas a ser orientado pelo presidente deste partido, Adalberto Costa Júnior, no dia 13 de Março, altura em que esta força política completa 54 anos de existência.