ENDE regista aumento de receita em 2019

A Empresa Nacional de Distribuição de Electricidade (ENDE) registou um aumento de 32% nas suas receitas liquidas em 2019 em comparação com o ano anterior, que foi apenas de 14%..

O incremento representa uma arrecadação de 56 mil milhões de kwanzas. A melhoria da receita da ENDE é consequência de investimentos realizados, a implementação do novo tarifário e incremento do número de clientes.

A presidente do Conselho de Administração da empresa, Ruth Safeca, revelou que o impacto negativo, consequência da entrada em vigor do novo tarifário, quase em período coincidente com a implementação do Imposto sobre Valor Acrescentado (IVA) no país, está a ser mitigado com recurso a habituação ao novo cenário para ambas as partes, empresa e clientes. O aumento do custo final da electricidade no segmento de baixa tensão, no cômputo do somatório de todas as variáveis rondou os 97% para o consumidor final, valor que impactou negativamente no orçamento doméstico das famílias.

“Os nossos clientes vão percebendo paulatinamente as componentes da nossa tarifa e acreditamos que paulatinamente começam a ganhar alguma confiança nos valores da nova tarifa”, esclareceu a PCA da ENDE. Ruth Safeca revelou que a empresa continua engajada a dar explicações aos clientes para “desmistificar” as incertezas e inseguranças resultantes do novo contexto. A PCA da ENDE, falando à margem do 10º Conselho Consultivo do Ministério da Energia e Águas (MINEA), revelou que, agora estão criadas as condições para dar o “salto qualitativo para a melhoria da arrecadação da receita, o objectivo do aumento do tarifário”.