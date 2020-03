ENNA entrega donativo à Maternidade Augusto Ngangula

A delegação, composta apenas por senhoras, e liderada pela administradora para os Recursos Humanos e Formação, Bernarda de Paiva Henriques, visitou igualmente a unidade sanitária de referência, ocasião que serviu para tomar conhecimento sobre o funcionamento da mesma e as condições existentes. Na circunstância, a administradora Bernarda Henrique de Paiva agradeceu à direcção da maternidade e reconheceu o papel importante de todos os profissionais que tornam possível o funcionamento daquela unidade sanitária. “Sabemos que enfrentam muitos desafios.

É por isso que viemos prestar o nosso apoio no âmbito do “Março Mulher”. O que trouxemos não é muito, mas o possível, para mitigar as dificuldades em termos de produtos gastáveis”, disse. Por sua vez, a directora da Maternidade Augusto Ngangula, Lígia Alves, reconheceu e agradeceu o gesto das senhoras da ENNA, admitindo haver algumas dificuldades em termos de manutenção de meios gastáveis, pelo número de pacientes que recebem diariamente.

“Realizamos diariamente uma média de 50 partos, pois somos a unidade de referência que recebe parturientes vindas do Rangel, Sambizanga, Ilha de Luanda, e, sobretudo, de Cacuaco, município com mais fluxo de pacientes”, realçou. Lígia Alves explicou que, além dos partos, o centro realiza consultas pré-natais e obstetrícia, trata de gestantes com VIH-SIDA (Corte vertical), bem como o planeamento familiar. “Temos estado focadas no planeamento familiar porque a maternidade frequente não é aconselhável, sobretudo porque nem todas as mulheres suportam muitos partos”, explicou.

Sobre a ENNA

ENNA foi criada pelos decretos Presidenciais 206/19, publicados a 1 de Julho em diário da república, na sequência da cisão da ENANA – ex – Empresa Nacional de Exploração de Aeroporto e de Navegação Aérea. Assim, a ENNA é a responsável pela Navegação Aérea, ao passo que a SGA – pela Gestão dos Aeroportos de Angola.