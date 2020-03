Filme “Bloodshot” em exibição nas salas do Cinemax em Luanda

O filme “Bloodshot” encontra-se em cartaz desde ontem, nas salas de cinema do Cinemax, do Belas Shopping, do Xyami Shopping Nova Vida e do Kilamba, em Luanda.

A película é a primeira “Live Action” inspirado na banda desenhada com o mesmo nome. Valiant, a editora independente terá o seu best-seller, trazido à vida, com Vin Diesel na pele de Ray Garrison, um soldado recentemente morto em combate e ressuscitado como o super-humano Bloodshot da empresa RST.

Com um exército de nanotec nologia das suas veias, Ray é uma força imparável – mais forte do que nunca e capaz de se curar instantaneamente. Mas, ao controlar o seu corpo, a empresa controla também a sua mente e as suas memórias. Agora, Ray não sabe o que é real e o que não é, mas está decidido a descobrir a verdade. A estreia do filme nas salas de cinema do Cinemax no Huambo, Lubango e Benguela acontecerá a 13 do corrente mês.

O Cinemax

Consta que o Cinemax é líder destacado no mercado de exibição em Angola. A operar nas cidades de Luanda, Benguela, Lubango e Huambo, a rede possui um total de 37 salas distribuídas por seis cinemas Multiplex. Luanda é a província com mais salas de cinema, designadamente no Nova Vida, Kilamba e Talatona, sendo que aposta cada vez mais em eventos como visionamentos de imprensa dos principais filmes estreados internacionalmente, para explorar o universo cinematográfico e reconhecimento público das melhores técnicas desta arte. O Cinemax tem sido palco de alguns dos principais eventos ligados ao cinema, e não só, que acontecem no país. Lançamentos de filmes nacionais, Ciclos de Cinema francês, e os Festivais de Cinema Infantil, sendo que, para este ano promete muitas novidades. De relembrar que, o filme Bloodshot está disponível nas salas do Cinemax a partir do dia 06 de Março (Sexta-feira).