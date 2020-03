Governo apresenta nova logomarca institucional

Criada com o objectivo de estabelecer um padrão de comunicação administrativa e de identidade visual do Executivo, o símbolo representa evolução, inovação, modernidade e a mudança que o país regista desde Setembro de 2017. A nova identidade visual substitui a que vigorava desde 2002, cuja concepção visava assinalar as obras de reconstrução nacional que ocorreram no país, após o alcance da paz, a 4 de Abril de 2002. Na cerimónia de apresentação, realizada no Centro de Imprensa Aníbal de Melo (CIAM), o Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso, disse que a nova logomarca resulta da percepção da vivência de uma nova era, complexa, difícil, mas de mudança que se impõem para se ter uma sociedade mais justa, para o asseguramento do desenvolvimento sustentável. “É comum no marketing político os governos construírem uma imagem, muitas vezes associadas a um slogan, que conjuntamente representam o que há de essencial na sua visão de governação e suas prioridades”, enfatizou.

Novo paradigma de governação

Por seu turno, o ministro da Comunicação Social, Nuno Carnaval, realçou a importância da divulgação para que a marca influencie, num novo paradigma de governação. O governante enalteceu a cultura nacional e a história vitoriosa do país, que se traduz no novo modelo de governação, assentada num Estado de direito com uma cidadania cada vez mais inclusiva. A nova imagem de marca do Governo angolano terá um conceito alternativo em termos de fita, e vai representar um símbolo inovador, tanto de institucional como de moderno, e será amplamente distribuído e divulgado nas diversas plataformas de comunicação. A memória descritiva do desenho inclui a letra “A” de Angola, para além de ser revestida, e o elemento gráfico do Governo de Angola. O “lettering” escolhido, também, representa modernidade e inovação de forma eficaz.

Objectivos da criação

A nova Logomarca Institucional foi concebida por um grupo de trabalho criado ao abrigo do Despacho Presidencial n.º 103/18 de 1 de Agosto de 2018, com o propósito de estabelecer um padrão de Comunicação Administrativa e de Identidade Visual do Executivo. Foi criada com o intuito de mostrar a nova Imagem Oficial do Governo, no âmbito do actual paradigma que o país vive desde 2017. O referido Grupo de Trabalho foi coordenado pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Frederico Cardoso.