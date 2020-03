Lubango acolhe prova de atletismo

A cidade do Lubango, província da Huíla, em alusão ao Aniversário do Desportivo local, acolhe amanhã a prova de atletismo de cinco quilómetros, às 8:00.

De acordo com a Associação Provincial da Huíla, o certame inscreveu atletas juvenis, juniores e seniores. Os primeiros disputarão a corrida de três quilómetros, ao passo que os demais estão inscritos nos três quilómetros.

As condições para o arranque da prova estão garantidas, segundo a Associação Provincial de Atletismo da Huíla. Por ser uma prova local, os fundistas do Interclube, Petro de Luanda e do 1º de Agosto não vão fazer-se presentes na prova. Mas, no Campeonato de Corta- Mato e outras provas estão inscritos nas terras do atletismo de fundo.