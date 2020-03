Petro de Luanda “caça” pontos na província do Bié

O Petro de Luanda, líder do Girabla 2019/2020 com 47 pontos, mede forças hoje com o Cuando Cubango FC, na cidade do Cuito, província do Bié, no prosseguimento da 23ª ronda, às 15:00. Os tricolores estão no palco da competição para vencer, aliás querem manter-se distantes do 1º de Agosto, segundo com 45 pontos respectivamente.

Por conta disto, a formação do Catetão corrigiu os erros cometidos na partida anterior frente ao Recreativo da Caála (Huambo). Nessa partida, a equipa petrolífera venceu o emblema do Huambo por três bolas a uma, no Estádio 11 de Novembro.É um um jogo imprevisível, aliás o adversário está na corda bamba, ou seja, ocupa a 14ª posição com 16 pontos, tudo fará para contrariar o líder da prova.

A inda assim, trabalhou toda a semana para vencer e tentar sair da zona de despromoção na prova. Tudo indica que não será uma partida fácil para a equipa das terras do Progresso, porque o adversário é duro de roer. Na outra partida, o Wiliete de Benguela desloca-se à província da Lunda-Norte, onde medirá forças com o Sagrada Esperança, no Estádio que dá pelo nome daquela cidade, às 15:00.