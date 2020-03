PR recomenda eficiência a juízes militares

João Lourenço, que falava na cerimónia de posse de seis juízes do Supremo Tribunal Militar, reafirmou que as Forças Armadas Angolanas (FAA) são uma instituição importante do Estado angolano, sublinhando que a justiça militar deve estar à altura da importância desta instituição.

No acto, o Presidente da República empossou Cristo António Salvador Alberto (juiz-conselheiro presidente do Supremo Tribunal Militar), Gabriel João Nsoki (juiz-conselheiro vice-presidente do Supremo Tribunal Militar) e Celestino Manuel (juiz-conselheiro do Supremo Tribunal Militar). Tomaram, igualmente, posse Francisco Mota Mariano, Hilário Capitão Miguel, ambos juízes-conselheiros do Supremo Tribunal Militar, e António Gonçalves Leitão Ribeiro (procurador-geral da República para a Esfera Militar).

Vice-governadores do Moxico

Noutra cerimónia, o Chefe de Estado conferiu posse a dois vice-governadores do Moxico. Trata-se de Victor Silva (vice-governador para o sector Político, Económico e Social) e Wilson Ângelo Chinhama Augusto (vice-governador para os Serviços Técnicos e Infra-estruturas).