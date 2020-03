Presidente da CNE pede respeito à Constituição aos membros empossados

Manuel Pereira da Silva pediu dedicação e esforço aos novos dirigentes dos diferentes departamentos da Comissão Nacional Eleitoral, no sentido de cumprir as leis e a Constituição. “O bom dirigente é aquele que faz e tem uma exigência consigo mesmo, devendo exercer o controlo permanente de toda a actividade e de todos que se encontram sob a sua jurisdição”, disse. Apelou, por outro lado, ao sentido patriótico e de missão aos empossados na realização das suas tarefas. O dirigente salientou que a Comissão Nacional Eleitoral tem a missão de legitimar o poder político e referiu que só com o sentido patriótico é que os seus membros poderão desempenhar com dignidade e zelo as funções para as quais foram investidos.

Prontos para os desafios

Os novos membros reconheceram, na ocasião, o longo caminho que têm a percorrer e o trabalho que lhes espera pela frente, tendo em conta os desafios eleitorais que se avizinham. Miguel Pedro Ganga, empossado no cargo de director de Formação e Educação Cívica Eleitoral, diz-se preparado para o trabalho que terá pela frente. Adler Andreza, empossada no cargo de chefe de departamento técnico-jurídico, garantiu dar o seu melhor para honrar o cargo que lhe foi confiado. “Nós não somos novos na casa, já desempenhamos algumas funções a nível provincial e merecemos a confiança do senhor presidente da CNE para exercer esse cargo a nível nacional, com certeza, vamos dar o nosso melhor”, disse. O novo presidente da Comissão Nacional Eleitoral foi empossado na Assembleia Nacional no dia 19 de Fevereiro do ano em curso para um mandato de cinco anos.