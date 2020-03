1º de Agosto visita Interclube focado nos três pontos

o 1º de Agosto visita hoje o Interclube, no Estádio 22 de Junho, com ambição de manter a pressão sobre o Petro de Luanda, líder com 50 pontos. Com a desvantagem pontual de cinco em relação ao seu arqui-rival, os militares vão procurar repetir a proeza de 2018, quando venceram, por 0-1, no reduto dos polícias. Para que se concretize esta missão, a equipa técnica do 1º de Agosto é obrigada apostar no trio ofensivo formado por Zito, Mabululu e Ary Papel.

Se a linha ofensiva está na máxima força, o mesmo não se pode dizer do sector defensivo, onde o experiente Bobó estará ausente por acumulação de cartões amarelos. Assim, o treinador Dragan Jovic terá de encontrar solução eficaz para colmatar ausência do atleta. Neste quesito, o Interclube, 8º com 27 pontos, poderá colocar em campo uma equipa agressiva para incomodar os defesas da turma contrária. Nas hostes dos polícias, a palavra de ordem é a vitória, porque a equipa já não vence em casa os militares há mais de uma década.