Covid-19 em números: 101988 infectados, 3491 mortos e 15 casos em Portugal

Citando fontes oficiais, a AFP diz que, no total, foram registadas 1.146 novas contaminações e 35 mortes desde o último balanço, realizado às 17 horas de Sexta-feira. Segundo o Jornal de Notícias, até ao momento, há registo de casos em 94 países, entre os quais Portugal. De acordo com os últimos dados da DireçãoGeral da Saúde, Portugal tem 15 casos confirmados de Covid-19, a doença provocada pelo Coronavírus. Com base no número mundial de infectados, a taxa de letalidade é de 3,4%, sendo que até ao momento a maioria já recuperou.

O balanço da AFP mostra que a China, à excepção dos territórios de Hong Kong e Macau, conta com 80.651 casos, dos quais 3.070 morreram. A AFP diz que, entre o final da tarde de Sexta-feira e a manhã de ontem, surgiram 99 novas contaminações e 28 mortos na China.

No resto do mundo, registaram-se 1.047 novos casos desde as 17:00 de Sexta-feira. Depois da China, os países mais afectados são a Coreia do Sul (6.767 casos, dos quais 483 são novos), Irão (4.747 casos, com 124 mortes), Itália (4.636 casos, 197 mortes) e Alemanha (684 casos, sem registo de casos mortais). O balanço da AFP foi elaborado com dados recolhidos junto das

autoridades nacionais competentes e informações da Organização Mundial da Saúde (OMS).