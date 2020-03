Dólares que chegam da Ásia ficam em quarentena nos eua

Essas notas permanecem bloqueadas por um período mínimo de sete a 10 dias, em vez de cinco dias como antes. A quarentena do dinheiro pode durar até 60 dias, disse a fonte, que confirmou informações da imprensa americana. “Como precaução, os procedimentos para lidar com as notas foram modificados” para aqueles que chegam da Ásia, disse a fonte.

Laboratórios de todo o mundo trabalham para a descoberta de uma vacina para o novo Coronavírus

A medida está em vigor desde 21 de Fevereiro e, no momento, diz respeito apenas às notas que chegam da Ásia. O Banco Central da Coreia do Sul também anunciou uma quarentena de papel-moeda na Sexta-feira, informou o Wall Street Journal. Na China, o Banco Central desinfecta e coloca em quarentena por até 14 dias as notas antes que elas voltem a circular.