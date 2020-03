Editorial: o dia que é todos dos dia

As palavras para o dia de hoje são sempre poucas, apesar de repetidas. Apesar de reinventadas, apesar de ganharem mais valor a cada ano que passa. O Dia da Mulher é o dia de todos os dias, pela sua luta, pelo seu sofrimento. Pelas suas vitórias, pelo amor que a mulher dá, pelo amor que a mulher merece. Não pode haver um dia só para tudo isso Simplesmente não há dias específicos para tudo isso.

Não há dias específicos para ser mulher. Mulher é mulher a cada segundo, com todo o sofrimento, com toda a alegria, com todas as vitórias, com todo o amor. Com toda a sua humanidade. O 8 de Março só tem valor se for para comemorar tudo o que é o universo femininos e para fazer lembrar que este dia é mesmo todos os dias