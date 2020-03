PR destaca acção da mulher como factor de paz

O Presidente da República, João Lourenço, considerou a mulher fonte de vida e factor de paz, pelo papel que desempenha na educação e na promoção dos valores do civismo, da ética e do respeito pelo próximo

Numa mensagem de felicitações por ocasião do Dia Internacional da Mulher, que hoje se assinala, João Lourenço sublinhou a figura da mulher angolana, pela sua acção no contexto da história recente do país.

Na mensagem, a que a Angop teve acesso hoje, o Estadista angolano faz referência ao brilhantismo e ao empenho da mulher nas tarefas para a construção da sociedade moderna e próspera.

“Temos que assumir em consciência que ainda há um longo caminho a percorrer para que as mulheres conquistem plenamente todos os seus direitos”, indica a nota.

No documento, o Presidente da República afirma que tem a honra, em nome do Executivo e no seu próprio, de felicitar as mulheres e as angolanas em particular, pelo 8 de Março.

Para o Chefe de Estado, nesta data é imperativo reconhecer-se a luta travada pelas mulheres ao longo do tempo, contra a discriminação do género, pelo direito à dignidade e o reconhecimento das suas qualidades como ser humano igual aos outros.

Termina desejando muitas felicidades a todas as mulheres.