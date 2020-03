PR reconhece papel da mulher como factor de paz

No âmbito do 8 de Março, dia Internacional da Mulher, o Presidente da República, Joao Lourenço, felicitou, ontem, as mulheres, as angolanas em particular, pela celebração de mais uma data que se reveste de grande importância a olhar pelo papel que elas desempenham diariamente para uma sociedade mais justa. Segundo o Presidente da República, nesta data, é imperativo reconhecer-se a luta travada pelas mulheres ao longo do tempo, contra a discriminação do género, pelo direito à dignidade e o reconhecimento das suas qualidades como ser humano igual aos outros.

Para João Lourenço, a mulher é indiscutivelmente merecedora de todas as conquistas que alcançou, constituindo-se na fonte de vida e factor de paz, pelo papel que desempenha na educação dos seus filhos e na promoção dos valores do civismo, da ética e do respeito pelo próximo. “Apraz-me realçar, por isso, a figura da mulher angolana que glorificou a sua luta, pela acção de mulheres valentes e destemidas, cujo desempenho no contexto da nossa história recente contribuiu fortemente para colocá-las, em termos de paridade, no alto patamar em que se situam actualmente na sociedade angolana, em que realizam com brilhantismo e de forma exemplar, tarefas fundamentais para a construção da sociedade moderna e próspera que todos almejamos no nosso país”, destacou. . Joao Loureço admitiu ainda que há um longo caminho a percorrer para que as mulheres conquistem plenamente todos os seus direitos. “Mas, por outro lado, é também indesmentível que o caminho feito até aqui auspicia um futuro promissor e de grande esperança por uma sociedade mais equitativa e justa”.