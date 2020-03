1º de Agosto mantém perseguição ao Petro de Luanda

O 1º de Agosto, tetracampeão nacional, mantém perseguição ao Petro de Luanda, líder da prova, como o caro leitor poder ver na tabela ao lado. A equipa central das Forças Armadas Angolanas venceu, por duas bolas sem resposta, ontem, no Estádio 22 de Junho, o Interclube, em jogo referente à 23ª jornada do Girabola 2019/2020. Com este triunfo, os militares somam 20 anos sem perder na casa dos polícias.

A turma treinada por Dragan Jovic, ontem, entrou a todo o gás, pois aos nove minutos inaugurou o marcador por intermédio de Atouba. Passados onze minutos, o médio ofensivo Zito Luvumbo apontou o segundo, que garantiu a vitória do ‘pri’ pela 20ª vez no reduto da turma afecta ao Ministério do Interior. Na segunda parte, os dois treinadores esgotaram as substituições com objectivos diferentes.

Ainda assim, os polícias às ordens de Ivo Campos não conseguiram reduzir a desvantagem, porque estavam “órfãos” de um avançado fi xo. Por outro lado, o 1º de Agosto soube gerir o resultado até ao apito fi nal do árbitro António Dungula. O defesa dos militares Dany Massunguna revelou que o cumpriu c as orientações da equipa téc.