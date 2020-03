Editorial: Escândalo e silêncio

No dia oito de Maio de 2015, a Angop noticiava: “O resultado operacional líquido do Banco Banc apresentou em 2014 um lucro no valor de USd 8,5 milhões (873 milhões de kwanzas), correspondendo a um crescimento acima de 300 por cento em relação ao exercício de 2013. Mais para dentro do texto, lia-se: “Para 2015, ano em que assinala o seu oitavo ano de funcionamento, as expectativas são as de uma crescente afirmação do BANC e de uma forte aposta no sector empresarial…” Agora, na página 12 da presente edição lê-se que os administradores do banco, falido, entretanto, evaporaram-se e o tribunal não tem como os encontrar. Atenção que foi metido dinheiro da Caixa Social das Forças Armadas neste banco. Isto sim é um escândalo, mas para as autoridades talvez não renda boa propaganda….