Embaixada sueca apoia mulher zungueira

A embaixadora da Suécia em Angola, Ewa Polano, afirmou ontem, Domingo, que o Governo sueco tem um projecto de microfinanças para apoiar a mulher zungueira.

Em declarações à Angop no hospital pediátrico David Bernardino, a margem do acto de doação da The Good Start, Ewa Polano disse que a embaixada pretende trabalhar com as mulheres que se dedicam aos pequenos negócios.

“A mulher zungueira em Angola tem grandes responsabilidades, é quem sustenta o lar, é empreendedora e o apoio da embaixada sueca será através de microfinanciamento”, disse Ewa Polano. O empreendedorismo, segundo Ewa Polano, pode ser uma grande ajuda para as angolanas que se dedicam aos negócios saírem da pobreza. A organização não governamental sueca The Good Start ofereceu 400 kits compostos por produtos diversos às crianças internadas no hospital pediátrico David Bernardino, em Luanda.

Os kits compostos por pensos higiénicos, soro fisiológico, algodão, fraldas, toalhitas, mosquiteiros e farinha láctea foram distribuídos no Banco de Urgência, neonatalogia, sala de nutrição e em outras áreas do hospital. A doação é feita desde 2018, no dia 8 de Março, por ser a data de aniversario da mentora da The Good Start, Tânia Nilsson, na maternidade Augusto Ngangula.