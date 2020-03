“WS” ecoa na cidade do Huambo mensagem sobre humanismo

‘O Without Solution, também conhecidos por WS, é um grupo de rappers da New School, residente no Huambo, que recentemente disponibilizou um álbum que reflecte sobre o humanismo. Intitulado “Forever”, como símbolo da amizade que dura há cerca de 20 anos entre os membros da “crew”, o álbum, sob produção da TP-Record, Cácio Produções e Dussa Produções, comporta 15 faixas. “Forever”, “Tic-tac”, “Knockout”, “O que o tempo levou”, “África”, “A tua voz”, “A luz de vela”, “Amor incondicional”, “Incógnita”, “Provérbio” “Pelo Hiphop”, “Estrelas no Céu”, “Molha”, “Peculato”, são algumas das músicas que se pode ouvir no álbum. “Além do humanismo, abordamos também sobre o amor ao próximo. Homenageamos alguns artistas que já não fazem parte do mundo dos vivos, e também fizemos uma radiografia da situação actual do país”, acrescentou o membro do grupo Osvaldo Klammer.

Recepção do CD

O rapper conta que a obra, com mais de oitocentas cópias vendidas e autografadas nos dias 28 e 29 de Dezembro do ano passado, no Jardim da Cultura e na loja SHOPRITE daquela cidade, foi bem recebida. “O público do Huambo recebeu bem a obra, razão pelo qual foram todas esgotadas nos dois dias de venda”, reforçou. Conta que no Huambo há sempre dificuldades, mas “com a graça de Deus e muito trabalho conseguimos ter o trabalho no momento certo”, realçou. “Por tratar-se do primeiro CD, para o grupo esse é mais um sonho realizado e esperamos poder lançar outros num futuro não muito distante. Nós pretendemos levar o projecto para outras províncias do país e fazer um grande Show no Huambo”, perspectivou.

Percurso do grupo

O grupo é formado por 9 elementos, desde que perdeu o décimo que veio para Luanda por questões de trabalho. Assim, cinco são cantores e compositores e os quatro restantes trabalham em produção musical, de espectáculos, direcção artística, entre outras áreas. São eles os jovens Alcídio Edgar Chilumbo, Arão Kavita Ndovala “Keiv”, Belarmino Tiago (Niga Pandy), Frederico Chivangulula (Fred/Kilson), Hermano Moisés “M.West”, Josemar Eduardo “Sangue MC”, Osvaldo Klammer “XCrazy”, Sicato Tiago “Scott MC” e Wilson Eduardo Tomás “Thompson”. Há 15 anos, desde Junho de 2004, um grupo de jovens da Cidade Alta no Huambo juntou-se para formar a WS (Without Solution). A relação de amizade e a ligação com a música estiveram no fundo deste grupo. Participaram na fase experimental Wilson Tomás “Thompson”, Frederico Chivangulula, Belarmino Tiago, Osvaldo Klammer, Josemmar Eduardo, Quimpas Gabriel Phast, Hermano Canganjo, Alcídio Chilumbo, Arão Ndovala.

Anos depois enquadrou-se Sicato Tiago mais conhecido por Scott Mc. Desde então, o grupo já gravou muitas músicas soltas e várias mix tapes individuais com destaque para “Outra Dimensão Volume -1”, “Outra dimensão Volume -2”, “Realista” e “Shoque Térmico”. “Também já realizamos muitos Shows, um festival de freestyle (o primeiro no Huambo) denominado ‘Rest on Mike’, onde fez-se descoberta de muitos talentos que hoje fazem parte do All Musical local, e outras actividades filantrópicas para a comunidade local e muito mais”. Ressalta-se que só no final do ano passado o grupo, que nunca foi premiado, mas apenas destacado com menções honrosas, conseguiu concluir um projecto conjunto, o álbum “Forever”.