1º de Agosto pode carimbar passe às “meias” da Taça de Angola

Depois da vitória folgada na primeira mão por 111-55, o 1ºde Agosto tem a missão facilitada para confirmar o passe para meias-finais, quando defrontar o Desportivo Kwanza, em jogo a contar para segunda mão dos quartos-de-final da Taça de Angola em seniores masculinos de basquetebol, às 16:00.

No piso do Pavilhão 28 de Fevereiro, o treinador Walter Costa vai pedir para os jogadores desfrutarem do jogo, mas com o objectivo de carimbar o passe à outra fase. Mesmo com um conjunto teoricamente mais forte que o opositor, os militares não podem dormir à sombra da bananeira, porque o Kwanza tem bons jovens com margem de progressão excelente na zona dos seis metros e 25, ou seja, no lançamento triplo.

Apesar de ter pouquíssima hipótese para eliminar os militares, o Kwanza vai procurar dificultar a posição um, onde os detentores do troféu têm o craque Emmanuel Quezada. No mesmo dia, o Vila Clotilde mede forças com o Interclube, no Pavilhão 28 de Fevereiro.

Na primeira mão dos “quartos”, os polícias venceram 83-62. A Universidade Lusíada qualificou- se sem jogar devido a desistência do Atlético Sport Aviação (ASA).-