É cedo para revisão orçamental, mas a solução é apostar em sectores não petrolíferos, defendem economistas

Texto de Miguel Kitari & Patrícia de Oliveira

As economias dependentes do petróleo, como é o caso de Angola, estão a ressentir-se da redução do preço do barril do “ouro negro” no mercado mundial, que até ontem foi negociado na casa dos 36 dólares, por barril. E Angola é um destes países cuja economia é petrodependente, adivinhando-se enormes dificuldades para o Executivo central na materialização de projectos macroeconómicos previstos para este ano. Na sua abordagem sobre o assunto, o fiscalista Francisco Silvestre refere que “podemos já começar a repensar noutra forma de diversificação económica e de financiar o orçamento, mas ainda é cedo para revisão do Orçamento Geral do Estado”, ressalvando que “essa queda do preço do barril do petróleo vai comprometer a retoma da nossa economia, muito frágil”, afirma, sublinhando que a China – um dos “gingantes” económicos mundiais, está a ser afectada devido à redução do preço do petróleo.

Por isso, Francisco Silvestre aponta o sector não petrolífero como solução, fundamentalmente o sector agrícola, para o alavancar a

economia nacional, referindo que o principal produto que sustenta o OGE é bastante volátil. Segundo o fiscalista, devido ao Coronavírus, que está a retrair as trocas comerciais entre os países, vaticina que o país terá dificuldades de pagar a sua dívida pública inscrita na carteira de pagamentos deste ano. “A nossa economia depende das economias externas, uma vez que não produzimos grande parte dos bens que consumimos e o principal produto de exportação está em risco de não dar os resultados esperados para 2020”, apontou.

A diversificação económica não se faz somente com programas. Mas sim com mudança de mentalidade Por sua vez, o economista Aguinaldo Gando também defende que com a queda do preço do barril do petróleo Angola será forçada a rever o OGE, despesas e receitas que foram feitas com base no no preço do petroleo. “Quer queiramos, quer não,

Angola tem de fazer num curto espaço de tempo a revisão do Orçamento Geral do Estado. Por outro lado, isto passa por se ter feito um orçamento optimista, porque normalmente é feito sempre acima dos 50 ou 55 dólares. Nesta altura, temos de rever as despesas e gastar em função do que temos e fazer um reajuste”, disse.

Aguinaldo Gando acredita haver necessidade de se apostar em sectores não petrolíferos para diversificar a economia. Para o economista, o problema de Angola são as políticas implementadas. Ressaltando que a diversificação económica não se faz somente com programas. Mas sim com mudança de mentalidade, aposta e estratégias. “Não se diversifica a economia num país que não está interligado, temos muitas estradas em mau estado, com uma taxa baixa de electrificação. Esses factores asfixiam a classe empresarial, que se depara com custos de produção elevados”, disse.

O economista Mário Ndala referiu que o petróleo em Angola está na primeira linha dos produtos exportados, ou seja, tem um peso na ordem dos 90 %, o que torna a economia angolana muito dependente desta comodity. “Qualquer alteração que ocorraneste sector, como é o caso da queda do preço do barril de petróleo no mercado internacional, necessariamente implica a redução nas receitas e mexe com o OGE”, explica. Mário Ndala admite que a redução das receitas do Estado vai implicar a perda da capacidade de realizar um conjunto de projectos. o que acabará por reduzir igualmente a capacidade de respostas da economia. No seu entender, as soluções para minimizar o problema passam por fazer-se investimentos na economia real, nomeadamente na agricultura e na indústria.

“Além da aposta no fomento da agricultura e indústria, é importante ressaltar que o capital humano é fundamental”. “Não basta ter recursos como solos férteis, água e terras se as pessoas que podem servir de factor determinante para elevar a produção e diversificar a economia não tiverem conhecimentos suficientes. Não haverá mudanças. É necessário investimento no capital humano”, ressalta. Tudo acontece quando o Estado angolano previu receitas e despesas na ordem de 15 biliões de kwanzas, tendo como referência o preço do barril de petróleo em 55 dólares. Até ontem, 09, o preço da matéria-prima estava mais de 30% abaixo do previsto no OGE.

OPEP previu queda Reunidos na última semana, em Viena – Áustria, os membros dos Países Produtores e Exportadores de Petróleo (OPEP) admitiram que “com a propagação da epidemia de Coronavírus criou-se um desequilíbrio no mercado entre a oferta e a procura do crude, factor da actual baixa significativa do seu preço e com perspectiva de se prolongar durante todo o ano de 2020”, admitem os participantes na reunião. Reunidos em Viena – Áustria, os membros da OPEP analisaram o grau de implantação dos cortes decididos na 117.ª reunião realizada em Dezembro passado, cuja implementação teve início em Janeiro deste ano.