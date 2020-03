Editorial: E qual é a marca?

Uma vez mais, criou-se uma polémica absolutamente desnecessária, dispensável, tivesse-se feito aquilo que se apregoa às vezes com demasiada atitude e voluntarismo, algo de que as pessoas sempre desconfi am. O esforço para se parecer, de facto, nem sempre acompanha o de ser. Agora é a logomarca do Governo de Angola, apresentada por personalidades de alto nível e que passadas algumas horas era já objecto de chacota e piadas nas redes sociais. Com razão. A marca é demasiado semelhante a outras pré-existentes.

E este facto, se assumido, deveria ter sido explicado na apresentação, ao invés de se pretender “vender” originalidade. Com estas falhas, que se somam a muitas outras, naturais (mas esta não, pela seriedade que requere), o risco é que se enraíze a marca da má comunicação em Angola, também natural quando o parecer nada tem a ver com o ser.