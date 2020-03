França proíbe reuniões com mais de mil pessoas

Olivier Véran anunciou a medida após uma reunião do Conselho de Defesa e Segurança Nacional, que durou mais de duas horas, no palácio presidencial do Eliseu. “À escala nacional, todas as reuniões de mais de mil pessoas são agora proibidas. As autarquias e ministérios enviarão uma lista de eventos considerados essenciais para a vida da nação”, afirmou, especificando que manifestações, competições e o uso de transporte público não estariam contemplados.

Até agora, o Governo francês tinha proibido as reuniões à porta fechada de mais de cinco mil pessoas. Uma ordem emitida no Sábado reduziu a duração da proibição para 15 de Abril, quando inicialmente era até 31 de Maio. Espera-se que a nova medida anunciada no Domingo tenha grande impacto no mundo do desporto e dos espetáculos.

O número de eventos cancelados já aumentou. O Salão do Livro, agendado para 20 a 23 de Março, e a Tattoo World Cup, originalmente agendada entre 13 e 15 de março em Paris, são exemplos de eventos que já foram cancelados. “Ainda estamos no estádio 2 esta noite, o que significa que a nossa prioridade é fazer tudo o que pudermos para retardar a circulação do vírus em território nacional”, sublinhou o ministro.

“A epidemia não tem, nesta fase, afectado todo o país, mas está a progredir em certas zonas onde a actividade viral é muito dinâmica. Noutras, a actividade viral permanece, até hoje, pouco ou nada detectada”, disse Olivier Véran, num momento em que a meta simbólica de mil casos confirmados foi ultrapassada, com o anúncio oficial de 1126 pessoas infectadas e 19 mortes no país. Outra medida anunciada foi um alargamento das condições para o exercício da telemedicina.