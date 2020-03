Congo Democrático confirma primeiro caso de Coronavirus

A República Democrática do Congo confi rmou seu primeiro caso de Coronavírus ontem, Terça-feira, elevando para sete o número de países da África Subsahariana atingidos pela epidemia, segundo a Reuters. O paciente é um cidadão congolês que vive em França e regressou ao Congo no dia 8 de Março sem sintomas do vírus, disse o ministro da Saúde, Eteni Longondo, a repórteres.

O paciente e outros com ele foram colocados em quarentena, disse Longondo. “O que eu gostaria de dizer às pessoas é para não entrar em pânico”, disse ele, recomendando que as pessoas lavem as mãos regularmente e fi quem pelo menos um metro de distância das pessoas que têm uma tosse.

O surto poupou em grande parte a África subsahariana até agora, mas desde Fevereiro alguns casos foram registados na Nigéria, Senegal, África do Sul, Camarões, Togo e Burkina Faso. Países do Norte de África registaram dezenas de casos. O primeiro caso de Coronavírus do Congo vem quando a sua longa epidemia de Ebola parece estar em declínio. O último paciente em tratamento para o Ebola teve alta no dia 3 de Março.